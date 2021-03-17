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Esra Erol'u çileden çıkardı! 'Karımı sevgilisinden kurtarın'

17.03.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol, bugün farklı konusuyla izleyicinin karşısına çıktı. Programa katılan Hakkı bey, açıklamalarıyla sadece Esra Erol'u değil aynı zamanda tüm Türkiye'yi çileden çıkarttı. Esra Erol'un detaylarına ulaştığı olayda bir aile dramı ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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'Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim' diyen Hakkı Bey Esra Erol'da canlı yayınında sözleriyle herkesi şoke etti.

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Eşi Hanım'ın 9 Mart tarihinde telefonuna bir mesaj atarak kendisini terk ettiğini söyleyen İsmail Bey, "Çocuğumuz yok. Eşim rahatsızdı ve 15 yıldır tedavilerle uğraşıyorduk. Benim onu terk etmem lazımken o beni terk etti. Ortada hiçbir sorun yokken neden gitti anlamıyorum. Benim tek isteğim gelsin buraya anlaşmalı olarak boşanalım!" sözlerini dile getirdi.

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Ardından ortaya çıkan ve 'Hakkı ile kaçtım' diyen Hanım, canlı yayında eşi İsmail Bey ile yüzleşti. Hakkı Bey'in de evli ve çocuklu olduğunun ortaya çıkmasıyla bir aile dramı gün yüzüne çıktı.

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Stüdyoya gelen iddiaların odağındaki Hakkı Bey 'Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim' sözleriyle başta Hanım'ın eşi İsmail Bey olmak üzere herkesi çileden çıkarttı.
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MESAJLA TERK ETTİ

Eşi Hanım'ın 9 Mart tarihinde telefonuna bir mesaj atarak kendisini terk ettiğini söyleyen İsmail Bey, "Çocuğumuz yok. Eşim rahatsızdı ve 15 yıldır tedavilerle uğraşıyorduk. Benim onu terk etmem lazımken o beni terk etti. Ortada hiçbir sorun yokken neden gitti anlamıyorum. Benim tek isteğim gelsin buraya anlaşmalı olarak boşanalım!" sözlerini dile getirdi.

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Eşinin evden kaçmadan önce bir telefon ve mesaj bıraktığını söyleyen İsmail Bey, "Ben gidiyorum, evliliğimizin ilk zamanları mutluydum ama sonra başkasına aşık oldum demiş. Yalan mı gerçek mi bilmiyorum ama bir olay var. Bunu da kendisinden öğreneceğiz!" ifadelerine yer verdi. Esra Erol ise İsmail Bey'e, "Ne zaman olmuş bu kardeşinizin taciz olayı?" sorusunu sordu. İsmail Bey ise bilmediğini dile getirdi.

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'MADEM AŞIK BANA SÖYLESEYDİ'

Hanım'ın evden kaçmasının ardından Esra Erol'a başvuran İsmail Bey, "Başkasına aşık olmuş. Madem aşık bana söyleseydi abla. Zaten gittiği Hakkı'yla ben 10 yıl önce bir telefon görüşmesini yakalamıştım. Gittim babasının evine bıraktım. Affetmezdim ama affettim o gün. Eminim bu konuda çünkü ben işten geldim kapıyı açtım eve girdim. Evde yoktu, herhalde dedim birinin yanına gitti. Bir baktım yazma sandıkları, gardırop falan bomboş!" sözlerini dile getirdi.

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'HAKKI'YLA KAÇTIM'

Canlı yayına bağlanan İsmail Bey'in eşi Hanım, "Hakkı ile birlikteyim, beni evden o aldı ve onunla kaçtım." dedi.

Bu sözlerin ardından Avukat Hülya, "Kaçtınız da fırını neden götürdünüz? Aç mı kalacağınızı düşünüyorsunuz?" sözlerini dile getirdi.

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İsmail Bey ise "Abla kaçtığı adamda 60 yaşında ya! Yazık günah, torunu ve beş çocuğu var. Madem delikanlı benim ev eşyalarımı neden götürüyor!" dedi. Birkaç yıldır Hakkı'yla ilişkisi olduğunu söyleyen Hanım, "Ben boşanmak için oraya gelmem!" sözlerini dile getirdi.
Esra Erol ise Hakkı'nın evli olup olmadığını sordu.

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Hanım ise Hakkı'nın evli olduğunu ve onun da karısını terk ettiğini dile getirdi. Daha sonra sorulara sinirlenen İsmail Bey'in eşi Hanım, "Bana niye sorup duruyorsunuz bu soruları!" diyerek tepki gösterdi.

Hakkı ile canlı yayına katılan Hanım, izleyenleri çileden çıkarttı.

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'KARIMI SEVGİLİSİNDEN KURTARIN'

Hakkı Bey, 'Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim' dedi, İsmail Bey ise 'Karım Hanım'ı sevgilisi Hakkı'nın elinden kurtarın' diyerek isyan etti.
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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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