Yasak aşk rezaleti! Görümcesinin kocasıyla kaçtı

ATV'de Esra Erol'un programına çıkan Sultan İnak, gelini ve damadıyla ilgili yaptığı ifşalarla izleyiciyi şoke etti. Esra Erol'un ağzının açık kaldığı olaya göre; Sultan teyzenin oğlunun eşi, kızının kocasıyla ilişkiye girdi. Necmiye İnak ile Sezai Karal eşlerini bırakıp birlikte kaçtı.

GÖRÜMCESİNİN KIZIYDI

Esra Erol'un programında akıl almaz bir aşk ilişkisi ifşa oldu. İzleyicinin kafasını allak bullak eden olayın başrollerinde kayınvalide Sultan İnak, gelini Necmiye İnak, damadı Sezai Karal ve oğlu Ercan İnak var.

Necmiye İnak 12 yaşında Sultan İnak'ın oğlu Ercan İnak ile evlendi. Necmiye İnak, aynı zamanda Sultan teyzenin görümcesinin kızıydı. Akrabasını çocuk yaşta oğluna alan Suktan İnak, yaşananların en yakın tanığı oldu. Çocuk gelin olan Necmiye İnak 12 yaşında evlenip 13 yaşında da anne oldu. 6 çocuk dünyaya getiren Necmiye İnak, kocasından sürekli şiddet görünce, akıl almaz bir aile içi aşk ilişkisine girdi.

3 ÇOCUĞU OLDU

Sultan Teyze oğlu Ercan'ı evlendirdikten sonra kızını da Sezai Karal'la başgöz etti. Damadı Sezai Karal'ın da kızıyla olan evliliğinden 3 çocuğu oldu.

GELİNİ İLE DAMADI KAÇTI

İddiaya göre; Necmiye İnak, bir süre sonra görümcesinin eşi Sezai Karal ile aşk yaşamaya başladı. Gizlice devam eden bu ilişki sonunda gelin Necmiye İnak, damat Sezai Karal ile birlikte kaçtı.

