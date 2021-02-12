Esra Erol'un annesi kendine hayran bıraktı! Ablası gibi duruyor...

Ekrana çıktığı günden bu yana gündüz kuşağının en çok izlenen isimleri arasında olan Esra Erol, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündemde.
38 yaşındaki güzel oyuncu, 61 yaşına giren annesinin doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Paylaşımına, 'Bir yıl önce bugün 60 yaşını seni içime çeke çeke koklayarak öperek kutladım. Bu yıl öpmeye yanında olmaya korkuyorum. Sen sağlıklı ol yine rabbim nasip etsin yine kutlarız. Benim mücadeleci, fedakar kadınım...
İyi ki benim annemsin.
İyi kalplim' notunu düştü.
Esra Erol'un paylaşımına çok sayıda, 'annen değil sanki ablan' şeklinde yorumlar yapıldı.
Ünlüler ve anneleri
Damla Ersubaşı ve Annesi
Damla Ersubaşı ve Annesi
Hilal Altınbilek ve annesi
Hilal Altınbilek ve annesi
Zara ve Annesi Hatice Yılmaz
Zara ve Annesi Hatice Yılmaz
Ata Demirer ve annesi...
Ata Demirer ve annesi...
Elçin Sangu
Elçin Sangu
"Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir"
Demet Özdemir annesi Ayşen Yener
Demet Özdemir annesi Ayşen Yener
Can Yaman
1989 doğumlu olan Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman'a sosyal medya kullanıcıları yanında ablası gibi durduğu yönünde iltifatlar yağdı.
Demet Sağıroğlu
Kayahan ile birlikte seslendirdiği Gözlerinin Hapsindeyim ile tanınan Arnavut Kaldırımı ile ise kariyerinde zirve yapan Demet Sağıroğlu, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak annesi Leyla Sağıroğlu'nun doğum gününü kutladı.
Demet Sağıroğlu
2010 yılında 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Demet Sağıroğlu, fotoğrafın altında "İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum" notu düştü.
Birce Akalay
Oyuncu Birce Akalay annesi Yasemin Ergün ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Güzel annem' notuyla paylaştı.
Bensu Soral-Hande Soral
Bensu Soral-Hande Soral
Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı
Türkan Şoray - Meilha Şoray
Türkan Şoray - Meilha Şoray
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki
Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz
Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz
Ayla Çelik ve Leyla Çelik
Ayla Çelik ve Leyla Çelik
Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler
Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler
İrem Derici-Jale Ediz
İrem Derici-Jale Ediz
Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan
Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan
Kenan Doğulu - Serpil Doğulu
Kenan Doğulu - Serpil Doğulu
Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit
Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit
Soner Sarıkabadayı
Soner Sarıkabadayı
Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar
Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar
Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu
Merve Boluğur
Merve Boluğur
Gülben Ergen
Gülben Ergen
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya
Nesrin Cavadzade
Nesrin Cavadzade
Burak Özçivit
Burak Özçivit
Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç
Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç
İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı
İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı
Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş
Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş
Beren Saat-Ayla Saat
Beren Saat-Ayla Saat
Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım
Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım
Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü
Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü
Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli
Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli
Furkan Kızılay
Furkan Kızılay
Okuyucu Yorumları 0 yorum