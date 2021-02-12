Esra Erol'un annesi kendine hayran bıraktı! Ablası gibi duruyor...

Ekrana çıktığı günden bu yana gündüz kuşağının en çok izlenen isimleri arasında olan Esra Erol, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündemde.

38 yaşındaki güzel oyuncu, 61 yaşına giren annesinin doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Paylaşımına, 'Bir yıl önce bugün 60 yaşını seni içime çeke çeke koklayarak öperek kutladım. Bu yıl öpmeye yanında olmaya korkuyorum. Sen sağlıklı ol yine rabbim nasip etsin yine kutlarız. Benim mücadeleci, fedakar kadınım...

İyi ki benim annemsin.

İyi kalplim' notunu düştü.

Esra Erol'un paylaşımına çok sayıda, 'annen değil sanki ablan' şeklinde yorumlar yapıldı.