Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir? Babası Kürt İdris kimdir?

Sosyal medya hesabında sık sık eşi Esra Erol ile paylaşımlar yapan Ali Özbir gündemin en çok aranan isimleri arasında yer alıyor. Zaman zaman Esra Erol'un sunduğu programda da kamera önüne geçerek neşeli görüntüler veren Ali Özbir, aynı zamanda Kürt İdris'in de oğlu. Peki, Kürt İdris kimdir? İşte, Ali Özbir hakkında merak edilen soruların yanıtı!

ALİ ÖZBİR KİMDİR?

Ali Özbir, 1968 yılında Kars'ta dünyaya gelmiştir. Mafya babası olarak bilinen Kürt İdris'in oğlu olan Ali Özbir'in annesi de Yunan asıllıdır. Turizmci olan Özbir aynı zamanda ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının da yapımcısı. Esra Erol ile olan evliliğinden İdris Ali ve Ömer Erol adında iki çocuk babası olan Ali Özbir, sosyal medya hesabında sık sık eşi ve çocukları ile birlikte paylaşımlar yapıyor.

KÜRT İDRİS KİMDİR?

Mafya babası olarak bilinen Kürt İdris'in arazi mafyalığı, çek senet tahsilatı gibi illegal işler yaptığı konuşuluyor. Bu nedenle hapse giren Kürt İdris daha önce de hapise girdiği yıllarda iki çocuk istirmacısını öldürmesi ile bilinmektedir. Kürt İdris 2002 yılında akciğer kanseri nedeni ile hayatını kaybetmiş ve cenazesine pek çok ünlü isim katılmıştır.



