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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

07.02.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Eda Erol, bu defa yatak pozuyla adından söz ettirdi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Instagram hesabından yatak pozunu paylaştı. Mini şortuyla poz veren Eda Erol, paylaşımına ''Pijama bere ev kombini. O değil de odamla uyumum'' notunu düştü.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

36 yaşındaki Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

Stajyer Mafya filminde kamera karşısına geçen Eda Erol, 46 yok Olan dizisinde de oynadı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

Eda Erol, bir dönem ünlü şarkıcı Alişan ile aşk yaşamıştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

Evlenecekleri beklenen ünlü çift, bir anda yollarını ayırma kararı almıştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çeken Eda Erol'un, Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!


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Esra Erol
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