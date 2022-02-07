Esra Erol'un kardeşi Eda Erol yatak pozlarını paylaştı!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Instagram hesabından yatak pozunu paylaştı. Mini şortuyla poz veren Eda Erol, paylaşımına ''Pijama bere ev kombini. O değil de odamla uyumum'' notunu düştü.

36 yaşındaki Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Stajyer Mafya filminde kamera karşısına geçen Eda Erol, 46 yok Olan dizisinde de oynadı.

Eda Erol, bir dönem ünlü şarkıcı Alişan ile aşk yaşamıştı.

Evlenecekleri beklenen ünlü çift, bir anda yollarını ayırma kararı almıştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çeken Eda Erol'un, Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



