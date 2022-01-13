Esra Erol'un programına oğlu tarafından evden kovulan anne Emine Pamuk damga vurdu! Son kararını canlı yayında açıkladı

ATV ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programında Kenan Baylan'ın, kız arkadaşının ikna etmesiyle annesini ve çocuklarını sokağa attığı iddiası Türkiye'nin gündemine düşmüştü. Acılı anne Esra Erol'da feryat etmişti. Bartınlı anne Emine Pamuk, oğlu Kenan Baylan'ın sevgilisi olduktan sonra yaşadıklarını anlattı.

"SEVGİLİSİ YÜZÜNDEN BENİ EVİMDEN KOVDU"

35 yıldır aynı evde yaşadığını belirten anne Pamuk, "Oğlum Kenan sevgilisi Gülay yüzünden beni kendi evimden kovdu. Benim 35 yıldır hayatım o evde geçti. Hatıralarım o evde benim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"GİT KOCA BUL EVİMDEN GİT"

Ayrıca Pamuk, "Oğlum bana 'git koca bul. Bu evde bir oda bile hak etmiyorsun' dedi. Ben de mecburen çıktım gittim. Beni cezaevine gönderecekti Esra Hanım. Eşimi vurdum, 7 sene önce eşim beni aldattı. Eve geldi bana hareketlerde bulundu. Ben de onu pompalı tüfekle onu vurdum. Eşim hayatta Esra Hanım. Eşim Zonguldak'ta yaşıyor" dedi.

YARDIM TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEDİ

Bugün anne Pamuk'a canlı yayında yardım teklifi yağdı. Pamuk'u arkadaşı evine davet etti, ancak Pamuk gelen teklifleri reddetti. Anne Pamuk, memleketinde kalmak istediğini açıkladı.

OĞLUYLA CANLI YAYINDA YÜZLEŞMİŞTİ

Esra Erol, geçtiğimiz gün Kenan Baylan ve anne Emine Pamuk'u karşı karşıya getirdi. Esra Erol'un 4,5G bağlantısı ile yayına bağladığı Kenan Baylan ve Gülay Samson haklarında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Annesine kendilerini rezil ettiği için sinirlenen Baylan, annesiyle yüzleşti. Annesinin geçimsiz bir kadın olduğu için yollarını ayırmak istediğini söyleyen Baylan evin kendisine ait olduğunu belirtti.

Esra Erol bir ortaya yol bulmaya çalışmasıyla ortalık iyice gerildi. Evin büyüklüğü ve altında ahır olarak kullanılan bir alanın olduğunu öğrenen Erol, ahır alanını kapatıp yeniden inşa edebileceğini, tüm masrafları kendinin karşılayacağını söyledi.

YAYINI TERK ETTİ

"Evin o bölümü çok aşağıda, orada yaşanmaz" diyerek teklifi reddeden Baylan, Esra Erol'un ısrarcı tavrını kabullenmeyip kız arkadaşı Gülay ile yayını terk etti.'Biz asgari ücretle geçiniyoruz bir de ona bakamayız' diyen Gülay Samson, Kenan Baylan'ın elinden tutarak yayından ayrıldı.



Yaşananlara sinirlenen Esra Erol "Bazı soruların cevapsız kalmasına dayanamıyorum" diyerek sitem etti. Gözyaşlarına boğulan anne Emine Pamuk feryatlarına devam ederken Esra Erol bir sonraki konuyu işlemek için Pamuk'u arka alana gönderdi.



