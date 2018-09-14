Esra Erol’un programında akıl almaz olay

Esra Erol’da programında akıl almaz bir olay yaşandı. Bahadır Oduncuoğlu, zorlu yollarla açtırdığı mezarda kadın Dna’sı çıkınca şoke olduğunu ifade etti. Bahadır Oduncuoğlu’nun garip hikayesi biyolojik ailesini bulmak istemesiyle başladı. Gerçek ailesine dair elinde çok az bilgi sahibi olan Oduncuoğlu, kendisine gelen bilgilerle Esra Erol’da programına başvurdu.

MEZARDAN KADIN DNA'SI ÇIKTI



Biyolojik babasının Ali Galip İşeri isimli Tokat Turhallı biri olduğu iddia edildi. Oduncuoğlu, İşeri’nin öldüğünü öğrenmesi üzerine harekete geçti ve savcılık kararıyla mezarın açtırılmasını talep etti, İşeri’nin mezarı Fethi kabir işlemiyle açılır ve mezardan örnek alınır. Ancak adli tıp raporunda mezardan alınan örnekte 'kadın DNA’sı profiline rastlanmıştır raporun üzerine Oduncuoğlu 2 yıl sonra 2017 yılında tekrar mezarı açtırdı. Bu defa mezar kapsamlı bir şekilde açıldı ve tekrar örnek alındı. Ancak sonuç değişmedi.

ANNE İDDİALARI KABUL ETMEDİ



Bunun üzerine tekrar harekete geçen Oduncuoğlu, Esra Erol’da programına biyolojik ailesini bulmak için başvurdu. Oduncuoğlu’nun soybağının değiştirilmesinde iddia edilen olaylar ve kişiler Esra Erol’da programında ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan biyolojik anne olduğu iddia edilen Zülfiye Hanım yayına bağlanarak, iddiaları kabul etmediğini ve DNA testine hazır olduğunu ifade etti.

İHA

