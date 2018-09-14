Esra Erol’un programında akıl almaz olay

Esra Erol’da programında akıl almaz bir olay yaşandı. Bahadır Oduncuoğlu, zorlu yollarla açtırdığı mezarda kadın Dna’sı çıkınca şoke olduğunu ifade etti. Bahadır Oduncuoğlu’nun garip hikayesi biyolojik ailesini bulmak istemesiyle başladı. Gerçek ailesine dair elinde çok az bilgi sahibi olan Oduncuoğlu, kendisine gelen bilgilerle Esra Erol’da programına başvurdu.
MEZARDAN KADIN DNA'SI ÇIKTI
Biyolojik babasının Ali Galip İşeri isimli Tokat Turhallı biri olduğu iddia edildi. Oduncuoğlu, İşeri’nin öldüğünü öğrenmesi üzerine harekete geçti ve savcılık kararıyla mezarın açtırılmasını talep etti, İşeri’nin mezarı Fethi kabir işlemiyle açılır ve mezardan örnek alınır. Ancak adli tıp raporunda mezardan alınan örnekte 'kadın DNA’sı profiline rastlanmıştır raporun üzerine Oduncuoğlu 2 yıl sonra 2017 yılında tekrar mezarı açtırdı. Bu defa mezar kapsamlı bir şekilde açıldı ve tekrar örnek alındı. Ancak sonuç değişmedi.
ANNE İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Bunun üzerine tekrar harekete geçen Oduncuoğlu, Esra Erol’da programına biyolojik ailesini bulmak için başvurdu. Oduncuoğlu’nun soybağının değiştirilmesinde iddia edilen olaylar ve kişiler Esra Erol’da programında ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan biyolojik anne olduğu iddia edilen Zülfiye Hanım yayına bağlanarak, iddiaları kabul etmediğini ve DNA testine hazır olduğunu ifade etti.
İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!
Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek
Trump Maria Kasırgası’nda Açıklanan Ölü Sayısını Reddetti
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum