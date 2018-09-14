HABER

Esra Erol’un programında akıl almaz olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:13 | Son Güncelleme

Esra Erol’da programında yaşanan olay şaşkınlık oluşturdu. Biyolojik ailesini bulmak isteyen Bahadır Oduncuoğlu güçlükle açtırdığı babasının mezarından kadın DNA’sı çıkınca şoke olduğunu ifade etti.

Esra Erol’un programında akıl almaz olay

Esra Erol’da programında akıl almaz bir olay yaşandı. Bahadır Oduncuoğlu, zorlu yollarla açtırdığı mezarda kadın Dna’sı çıkınca şoke olduğunu ifade etti. Bahadır Oduncuoğlu’nun garip hikayesi biyolojik ailesini bulmak istemesiyle başladı. Gerçek ailesine dair elinde çok az bilgi sahibi olan Oduncuoğlu, kendisine gelen bilgilerle Esra Erol’da programına başvurdu.

esra1

MEZARDAN KADIN DNA'SI ÇIKTI

Biyolojik babasının Ali Galip İşeri isimli Tokat Turhallı biri olduğu iddia edildi. Oduncuoğlu, İşeri’nin öldüğünü öğrenmesi üzerine harekete geçti ve savcılık kararıyla mezarın açtırılmasını talep etti, İşeri’nin mezarı Fethi kabir işlemiyle açılır ve mezardan örnek alınır. Ancak adli tıp raporunda mezardan alınan örnekte 'kadın DNA’sı profiline rastlanmıştır raporun üzerine Oduncuoğlu 2 yıl sonra 2017 yılında tekrar mezarı açtırdı. Bu defa mezar kapsamlı bir şekilde açıldı ve tekrar örnek alındı. Ancak sonuç değişmedi.

sra2

ANNE İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine tekrar harekete geçen Oduncuoğlu, Esra Erol’da programına biyolojik ailesini bulmak için başvurdu. Oduncuoğlu’nun soybağının değiştirilmesinde iddia edilen olaylar ve kişiler Esra Erol’da programında ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan biyolojik anne olduğu iddia edilen Zülfiye Hanım yayına bağlanarak, iddiaları kabul etmediğini ve DNA testine hazır olduğunu ifade etti.

İHA

PARTNERDoğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...Doğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...
Marmaris'te tepki çeken görüntüMarmaris'te tepki çeken görüntü
İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol bahadır oduncuoğlu

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!

Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.