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  4. Esra Erol ve Ali Özbir'in pozuna beğeni yağdı! Oğulları kocaman oldu

Esra Erol ve Ali Özbir'in pozuna beğeni yağdı! Oğulları kocaman oldu

24.07.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol sezona ara verince ailesiyle soluğu tatilde aldı. Ali Özbir ile mutlu bir evliliği olan Esra Erol oğlunun yeni yaşını kutladı. Esra Erol ve Ali Özbir'in oğullarını görenler "İkisi de anne babanın karması olmuş" yorumlarını yaptı.

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol sezon arasında tatile gitmişti.

Tatilden, çekirdek ailesi ile verdiği bir pozu "Bir aile hikayesi" notuyla yayınladı.

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İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı olan sunucunun büyük oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

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Esra Erol'un ilk göz ağrısını görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne kadar büyümüş", "Babasıyla annesinin karması", "Hem anne hem baba" yorumlarında bulundu.

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