Esra Erol ve Ali Özbir'in pozuna beğeni yağdı! Oğulları kocaman oldu

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol sezon arasında tatile gitmişti.

Tatilden, çekirdek ailesi ile verdiği bir pozu "Bir aile hikayesi" notuyla yayınladı.

İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı olan sunucunun büyük oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.



Esra Erol'un ilk göz ağrısını görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne kadar büyümüş", "Babasıyla annesinin karması", "Hem anne hem baba" yorumlarında bulundu.