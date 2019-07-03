Esra Erol ve eşi Ali Özbir'den çifte kutlama! Fenerbahçeli oyuncular da katıldı

Ünlü sunucu Esra Erol sosyal medya hesabından eşi Ali Özbir'in doğum günü ve evlilik yıl dönümleri nedeniyle iki ayrı paylaşım yaptı.

2 Temmuz 2010 tarihinde evlenen Esra Erol ve Ali Özbir, 9. evlilik yıl dönümlerini özel bir geceyle kutladı. Aynı zamanda Ali Özbir'in de doğum günü olan 2 Temmuz'da Esra Erol önce çocuklarıyla birlikte eşinin doğum gününü kutladı. Ünlü sunucu doğum günü pozunu "İyi ki doğdun babamız" notuyla paylaştı.

Akşam ise ünlü çift, evlilik yıl dönümlerini ve doğum gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir davetle de kutladı. Davete Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel ve eşi ile Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da katıldı.

Esra Erol evlilik yıl dönümü kutlamasından pozları ise "Yol arkadaşım" notuyla paylaştı.

Esra Erol'un paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.



