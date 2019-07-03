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Esra Erol ve eşi Ali Özbir’den çifte kutlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Başarılı sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir’in hem doğum gününü, hem de 9.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir’den çifte kutlama

Başarılı sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir’in hem doğum gününü, hem de 9. evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Ünlü sunucu Esra Erol instagram hesabından eşi Ali Özbir’in hem doğum günü hemde evlilik yıl dönümleri nedeniyle iki ayrı paylaşım yaptı.
2 Temmuz 2010 tarihinde evlenen Esra Erol ve Ali Özbir, 9. evlilik yıl dönümlerini özel bir geceyle Bodrum Yalıkavak’ta kutladı. Aynı zamanda Ali Özbir’in de doğum günü olan 2 Temmuz’da Esra Erol, çocuklarıyla birlikte eşinin doğum gününü kutladı. Doğum günü fotoğrafını ise "İyi ki doğdun babamız" notuyla paylaştı.
Akşam ise ünlü çift, evlilik yıl dönümlerini ve doğum gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir davetle de kutladı. Davete Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel ve eşi ile Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da katıldı.
Esra Erol evlilik yıl dönümü kutlamasından pozları ise "Yol arkadaşım" notuyla paylaştı.

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