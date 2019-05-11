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Esra Erol’a doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Başarılı sunucu Esra Erol’un canlı yayında doğum günü kutlandı.Sevilen sunucusu Esra Erol, kendi adını taşıyan Esra Erol’da programında büyük bir sürprizle karşılaştı.

Başarılı sunucu Esra Erol’un canlı yayında doğum günü kutlandı.

Sevilen sunucusu Esra Erol, kendi adını taşıyan Esra Erol’da programında büyük bir sürprizle karşılaştı. Başarılı sunucu Esra Erol’un canlı yayında doğum günü kutlandı. Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle Esra Erol ve Türk Kızılay’ın ortak kampanyası olan “Kolide Ne var” isimli Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir video klip yayınlandı. Hediye kolilerinin ulaştırıldığı, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce öğrencinin Esra Erol için doğum günü mesajlarının yer aldığı video klibini izleyen Esra Erol duygusal anlar yaşadı.

Esra Erol’un doğum günü için hayranlarından anlamlı hediye
Köy okullarına mutluluk kolilerin ulaştırıldığı ’kolide ne var’ sosyal sorumluluk projesi için bağışta bulunan Esra Erol sevenleri canlı yayında "Bir çocuğa umut olmak, onu gülümsetebilmek sana verilecek en değerli hediye olduğunu düşündük" diyerek yaptıkları bağış karşılığında Kızılay tarafından düzenlenen sertifikayı hediye etti.
Yapılan açıklamada; proje kapsamında bugüne kadar toplamda 750 okula gönderim sağlanırken, 13 bin 491 kız 13 bin 580 erkek toplam da ise 27 bin 74 köy okullarında okuyan öğrencilere mutluluk kolileri teslim edildi.

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi

Esra Erol’a doğum günü sürprizi
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