HABER
  4. Esra Erol’da boşanmak üzere olan çiftin ‘koşu bandı’ meselesi gündem oldu

Esra Erol’da boşanmak üzere olan çiftin ‘koşu bandı’ meselesi gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Esra Erol programına ‘koşu bandı’ olayı damga vurdu.

Esra Erol’da boşanmak üzere olan çiftin ‘koşu bandı’ meselesi gündem oldu

Esra Erol programına ‘koşu bandı’ olayı damga vurdu. Olay izleyenleri de şaşkına çevirdi.
Esra Erol’da programında yaşanan olay şaşkınlık oluşturdu. Programda iddia edilenlere göre 67 yaşındaki Kemal A.’nın kendisinden 30 yaş küçük eşi Hüsne A., evdeki paraları da alıp kayıplara karıştı.
Esra Erol’da programına katılan Kemal A. 9 yıllık eşinin 15 Kasım günü 19 bin 400 TL parasını, evin tapusunu da alarak evi terk ettiğini ve karısına ulaşıp boşanmak istediğini söyledi. 38 yaşındaki Hüsne A.’nın babası da yayına bağlanarak kızının nerede olduğunu bilmiyorum diyerek kayıp başvurusunda bulunduğunu dile getirdi.
Esra Erol kayıp olan Hüsne A.’ya ulaştı. Canlı yayına katılan kadın, eşini görmek istemediğini ve sadece Esra Erol’a cevap vereceğini belirtti. Hüsne A. “Asla parayı bana vermedi, ben almadım. Yanından gittim çünkü beni zorla çalıştırmak istedi. Ev benim üzerime olduğu için Kemal sadece parasının peşinde” dedi.
Kemal A.’nın yeğeni canlı yayına bağlanarak söylediği, “Amcam ona hep iyi baktı, her istediğini yaptı hatta koşu bandı bile aldı” sözleri sosyal medyada yankılandı.
Aralarında 30 yaş fark olan Kemal-Hüsne A. çiftinin aralarındaki diyalog izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medyada da ‘koşu bandı’ meselesi gündeme oturdu. Kemal A. ise sırf eşi kilo versin diye evine bunu yaptığını belirtirken çiftin arasındaki bu koşu bandı meselesi izleyenleri şaşırttı.

Esra Erol’da boşanmak üzere olan çiftin ‘koşu bandı’ meselesi gündem oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Yaralı bulunan dağ keçisi kurtarılamadıYaralı bulunan dağ keçisi kurtarılamadı
Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltıKonya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Sözcüsü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını açıkladı

İşte yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı

Otobüs şoförü sular altında kalan yolda yönünü kaybedince tarlaya saplandı

Taşkından yönünü kaybeden şoför tarlaya saplandı!

Son dakika! Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.