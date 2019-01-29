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Esra Erol’da programında yüzlerce kadının istismar ediliği iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:09 | Son Güncelleme

Esra Erol’da programında gündeme yansıyan olay Türkiye’yi şoke etti.

Esra Erol’da programında gündeme yansıyan olay Türkiye’yi şoke etti. Programa katılan mağdur, 8 yıldır kayıp olan ablasıyla ilgili ilginç iddialarda bulundu.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında gündeme gelen olay Türkiye’yi şoke etti. 8 yıldır kayıp olan ablasını bulmak için Esra Erol’da programına katılan Özge Hanım, “Ablamın Edirne - Uzunköprü’de alkollü bir müzikholde çalıştırıldığını duydum” ifadelerini kullandı. Özge Hanım, ablası Ö.Ç.’nin zihinsel engelli olduğunu ve bu müzikholde zorla tutulduğunu iddia etti.

Programda gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Esra Erol ekibinin Ö.Ç.’nin Edirne Uzunköprü’deki bahsi geçen müzikholde ‘komutan’ lakaplı C.E tarafından çalıştırıldığını tespit ettiği aktarıldı. Programda tek mağdurun sadece Ö.Ç olmadığı, yüzlerce kişinin ihbarlarıyla ortaya çıktığı kaydedilirken özellikle savunmasız engelli kızları ağına düşürüp ve mekânında baskıyla fuhuş yapmaya zorladığı öne sürülen C.E. ile ilgili mağdurlar, yaşadıklarını gözyaşları içinde canlı yayında anlattı. Engeli iki genç kızın yakınları telefonda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Ağına düşürdükleri kızların içeceklerine önce uyuşturucu madde ekleyerek etkisiz hale getirdiği, ardından boş senete imza attırdıkları programa bağlanan birçok kişi tarafından iddia edildi. Mağdurlar C.E’nin cezalandırılmasını istiyor.

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