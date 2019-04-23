Esra Erol’un "Kolide Ne var" projesine bağış yağdı. 526 köy okulunda 16 bin 70 öğrencinin yüzü güldü.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün eğlenceli anlar yaşandı. Programın açılış konuşmasını Esra Erol’un ‘manevi kızım’ dediği 9 yaşındaki küçük Ceren yaptı. Program ekibinin çocukları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı canlı yayında coşkuyla kutlandı.

Bahçelievler’de bulunan özel eğitim kurumundan öğrenim gören Sudenaz isimli kız çocuğu, hayranı olduğu Esra Erol ile kucaklaşırken, kurum yetkilileri engellilere desteklerinden dolayı ünlü sunucuya plaket verdi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle Esra Erol ve Türk Kızılay’ın “Kolide Ne var” isimli Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 23 Nisan’a özel bir vtr yayınlandı. Depremden etkilenen Denizli’nin Acıpayam ilçesinde mutluluk kolilerinin öğrencilere teslim edildiği görüntüler yayınlandı.

“Kolide Ne var” projesi kapsamında bugüne kadar toplamda 526 okula gönderim sağlandığı, 8 bin 7 kız, 8 bin 63 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 16 bin 70 öğrenciye mutluluk kolilerinin teslim edildiği aktarıldı. Çocukların yüzünü güldüren bu özel kampanya için toplamda 10.000 SMS karşılığında 1.000.000 TL bağış toplandığı bildirildi. Kampanyaya bireysel destek vermek isteyenlerin ‘KOLİ’ yazıp 2868’e 1 SMS atarak 10 TL bağışta bulunabileceği belirtildi.

