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Esra Eron, Hakan Ural'a dava açıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Esra Eron'dan, kendisine, 'İftira atıyor. Allah ıslah etsin' diyen Hakan Ural'a yanıt gecikmedi! Eron, Hakan Ural'a dava açacağını duyurdu

Esra Eron, Hakan Ural'a dava açıyor!

Esra Eron, Hakan Ural'ın programda fikirlerini beyan etmesine izin vermediği gerekçesiyle "Kadına şiddete hayır" demiş ve TV8'deki 'Gel Konuşalım'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Sunucunun bu sözleri üzerine Hakan Ural, "Bana iftira atıyor. Allah onu ve öfkesini ıslah etsin" diye karşılık vermişti.

''HAKAN'LA UĞRAŞSAM YAYINDA UĞRAŞIRDIM''

Ayrılık kararının ardından sevgilisiyle Milano'ya giden Esra Eron 'Magazinn.com'a konuştu:

''Hakan Ural'a dava açmayacağım. Uğraşmak istesem yayında uğraşırdım. Ben izleyicilerime karşı neden ayrıldığımı açıklamak durumundaydım. Yayında bana cevap verdiği görüntüleri izlemedim bile!

İftira attığımı söylemiş, Allah'ın takdirine bırakıyorum. Allah her şeyi biliyor..."

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Anahtar Kelimeler:
Esra Eron hakan ural

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