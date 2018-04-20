Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Magazin basınında cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşler arasında patlak veren kavga, polisin de olaya dahil olmasıyla karakolda noktalanmıştı.

KAVGANIN PERDE ARKASI

Herkes kavganın nedenini merak ediyordu. Çok geçmeden gerçek gün yüzüne çıktı. Kardeşlerden Esra Ersoy, Hacı Sabancı olduğu öne sürülen iş adamına çıplak videosunu çekip gönderdi. Videoda Esra'nın "Aramızı Ceyda mı bozdu?" dediği duyuluyor. Bu sözlerden dolayı birbirine giren Ciciş kardeşlerin kavgası karakolda bitmişti.

ESRA ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Ciciş Esra'nın çektiği video internete düştü ve bütün magazin sayfalarında manşet oldu. Herkes ne diyeceğini merak ediyordu. Konuyla ilgili Haberler.com'a bir açıklama yapan Esra Ersoy, "Çok kötüyüm. Konuşacak durumda değilim. Avukatımla görüşme halindeyim. Görüntülere acilen tedbir kararı getirtiyorum. Bu görüntüleri kim yaydıysa cezasını çekecek" dedi.

Ağlamaklı ses tonuyla açıklama yapan Esra Ersoy'un zaman zaman konuşmakta zorlanması dikkat çekti.