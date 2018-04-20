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Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

Hacı Sabancı'ya gönderdiği iddia edilen çıplak görüntüleri internete düşen Ciciş Esra açıklama yaptı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Magazin basınında cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşler arasında patlak veren kavga, polisin de olaya dahil olmasıyla karakolda noktalanmıştı.

KAVGANIN PERDE ARKASI

Herkes kavganın nedenini merak ediyordu. Çok geçmeden gerçek gün yüzüne çıktı. Kardeşlerden Esra Ersoy, Hacı Sabancı olduğu öne sürülen iş adamına çıplak videosunu çekip gönderdi. Videoda Esra'nın "Aramızı Ceyda mı bozdu?" dediği duyuluyor. Bu sözlerden dolayı birbirine giren Ciciş kardeşlerin kavgası karakolda bitmişti.

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktıCiçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

ESRA ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Ciciş Esra'nın çektiği video internete düştü ve bütün magazin sayfalarında manşet oldu. Herkes ne diyeceğini merak ediyordu. Konuyla ilgili Haberler.com'a bir açıklama yapan Esra Ersoy, "Çok kötüyüm. Konuşacak durumda değilim. Avukatımla görüşme halindeyim. Görüntülere acilen tedbir kararı getirtiyorum. Bu görüntüleri kim yaydıysa cezasını çekecek" dedi.

Ağlamaklı ses tonuyla açıklama yapan Esra Ersoy'un zaman zaman konuşmakta zorlanması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
cicişler esra ceyda kardeşler

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Zengin işadamlarından para kazanan kardeşler kolay para
puhahahahaha cartier bileklik isterken yuzu guluyodu ama ?? ?'? ?'? ?%?
allah sizi bildiği gibi yapsın
Her türlü kapezeliği yap sonrası ağlayıp çok üzgünüm paylaşımlara tedbir koydurup şikayetçi olacağım de, bunlar hayatını bu yollarla kazanmayı seçmiş sosyetik olduğu için sadece biraz pahalılar
yakında çıkartıcağı şarkıyı söylüyordun videoda reklamın iyisi kötüsü olmaz.
ben de sansürsüzü var :-)
yalandan kavga hepsi gündeme gelmek için yapılmış bir oyun ne kavgası....
Niye kötü oldunki ne zaman giyinik gördük sizi sanki yeni bişeymi bu farkı ne:D
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