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Esra Ersoy, mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

30.09.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Ersoy hakkında başlatılan cinsel taciz soruşturması sonrasında kendisine gelen mesajları ifşa etti. Bodrum'da ifadesi alınan Esra Ersoy, sosyal medyadan eski sevgilisi olduğunu belirttiği kişinin kendisine gönderdiği mesajları paylaştı. Mesajlarda şikayetçi şahsın Esra Ersoy'a yönelik, "Vücudunu çek yolla hemen" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Esra Ersoy, mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy hakkındaki taciz iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu iddiaların ardından Bodrum'da ifadesi alınan Ersoy, hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, şikayetçi şahısla mesajlarını ifşa etti. Mesajlarda şahsın Ersoy'a yönelik, "Bütün vücudunu çek yolla hemen" dediği görülüyor.

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"KİM KİMİ TACİZ EDİYORMUŞ GÖRÜN"

Esra Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün hakkımda çıkan haberin aslı yoktur. Buyurun kanıtları kim kimi taciz ediyormuş bakın görün. 11 yıllık eski sevgilim Murat Yıldırım sana söylüyorum bırak benimle uğraşmayı. Sırf kendini haklı göstermek için beni haksız göstermeye çalışma. Aslı olmayan iddialarının aslında nasıl olduğunu paylaşmamı ister misin?"

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