Esra Ezmeci'den cinsel ilişki tavsiyesi! "Bir kadın cinsellik yaşamıyorsa..."

Sosyal medya üzerinden ilişkiler üzerine gelen ilginç soru ve itirafları paylaşan Psikolog Esra Ezmeci her yanıtıyla olay oluyor. Gelen +18 sorularu yanıtlaması ve ilginç olayları paylaşmasıyla dikkat çeken Ezmeci son olarak "Bir kadın cinsellik yaşamıyorsa onun hayatında neler kayıp gidiyor?" diyerek bir paylaşım yaptı.

Psikolog Esra Ezmeci paylaşımında ise "Cinsellik sadece üreme için değil ruhsal doyum için de gerçekleştirilen, çok özel bir yakınlaşma ve etkinlik biçimidir" dedi.

"Evlilikte cinsellik hem kadınların hem erkeklerin fiziksel, duygusal sağlığı ve aynı zamanda ilişkinin genel sağlığı için de önemlidir" diyen Ezmeci cinsellik tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:

"Yapılan araştırmalara göre düzenli cinselliğe sahip bireylerin bir çok hastalığa yakalanma olasılığı azalıyor. Ayrıca orgazm sırasında salgılanan oksitosin her iki birey için de sağlıklı bir vücut, zihin ve metabolizma olmasını sağlıyor. Evliliğinizde cinselliğe ve cinsel tatmine önem verin."

Esra Ezmeci'nin kimi takipçisi bu paylaşımı beğenirken kimi ise "Sağlık için evlenelim", "Fazla genel bir paylaşım" gibi yorumlarda bulundu.

