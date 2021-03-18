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Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Esra Ezmeci hangi hastanede çalışıyor?

18.03.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Esra Ezmeci hangi hastanede çalışıyor?

Korkunun en etkileyici mekanizmalardan olduğunu ifade eden Esra Ezmeci, komplo teorilerine insanların eğilimli olduğunu söyledi. İnsanların en tehlikeli şeylere karşı tedirgin olduğundan ötürü korkutucu haberleri okumaya milli olduğunu vurgulan Esra Ezmeci, internette geçirilen zamanın arttığını anımsattı.

Bununla birlikte bilgi kirliliğinin de arttığına işaret eden Esra Ezmeci, güvenilir kaynakların dahi sorgulanması gerektiğini vurguladı. Esma Ezmeci, öfkenin kontrolünü kaybettiğinde bir yerde duracağını anlatarak, öfke kontrolünün sağlanması gerektiğini belirtti.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

1 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle bitirdi. İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yapan Esra Ezmeci, ardından da adli bilimler doktorasına geçiş yaptı.

ESRA EZMECİ NEREDE ÇALIŞIYOR?

İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını bitiren Esra Ezmeci, uzun seneler İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yaptı. Etiler’de Terapi Evreni adında kendi terapi merkezinde psikologluk yapan Esra Ezmeci, bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmalarını sürdürmektedir.

Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Esra Ezmeci hangi hastanede çalışıyor?

Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisiyle adını duyuran Esra Ezmeci, birçok televizyon kanalında programlar hazırlayarak sundu ve psikoloji üzerine yazılar yazdı.

Esra Ezmeci, "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir”, "Süt Lekesi” ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitaplarını yayınladı.

Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Esra Ezmeci hangi hastanede çalışıyor?

ESRA EZMECİ EVLİ Mİ?

Hâlen adli bilimler doktora eğitimine devam eden Esra Ezmeci, 2015’te boşandığı eşinden bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

KORKTUĞUMUZ İÇİN İNANIYORUZ

Korkunun çok etkileyen bir mekanizma olduğunu vurgulayan Uzman psikolog Esra Ezmeci, korkutucu haberlere ve komplo teorilerine insanların farklı bir eğilimi olduğunu kaydederek, herkesin hayatını tehdit eden en tehlikeli şeylere karşı tedirgin olduğundan dolayı da o haberleri de okumaya daha çok eğilimli olduğunu söyledi.

Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Esra Ezmeci hangi hastanede çalışıyor?

İnternette geçirilen zamanın artmasıyla paylaşılan bilgi kirliliğinin de arttığına dikkati çeken Esra Ezmeci, her zaman en güvenilir kaynaklardan bakıp görülen haberlerin de sorgulanması gerektiğini ifade ederek, tıklanma sayılarından kazanç da sağlandığını anımsattı.

Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Esra Ezmeci hangi hastanede çalışıyor?

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İstanbul
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