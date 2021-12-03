Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Esra Ezmeci evli mi?

Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir ve Kararı Ben Veririm adında kitapları bulunan Esra Ezmeci, psikoloji üzerine yazılar kaleme aldı. Balıklı Rum Hastanesi’nde de uzman klinik psikolog olarak çalışan Esra Ezmeci, kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile başarılı oldu.

ESRA EZMEZİ KİMDİR?

1 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptı. Sonrasında adli bilimler doktorasına geçiş yapan Esra Ezmeci, 2015’te boşandı.

1 oğlu olan Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programında psikolog olarak ekranlara çıkıyor. İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci, İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlamıştı.

Uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci, İstanbul Etiler’de kendi terapi merkezinde psikologluk yapıyor. Aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, bağımlılık tedavisi, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yapan Esra Ezmeci, kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarılı olmuştur.

Çok sayıda TV kanalında programlar hazırlayıp sunan Esra Ezmeci, çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazdı. Esra Ezmeci’nin daha önce kaleme aldığı "Süt Lekesi", "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir" ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitapları bulunuyor.



