Esra Ezmeci Sevda Demirel'e özel hayatını hiç çekinmeden sordu! Konu cinsiyet değiştiren eski sevgilisi Doruk Doğrusöz'e bile geldi! 'Cinsellik olmadan...'

Estetikleri, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sevda Demirel, Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu. Demirel özel hayatını hiç çekinmeden anlattı.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Demirel'e bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan olarak tanınan ve yarışmanın ardından cinsiyet değiştirerek ismini Doruk olarak değiştiren eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile neden ayrıldığını sordu.

Demirel, Doruk Doğrusöz ile yaşadığı ilişkinin tamamen ruhsal bir birliktelik olduğunu söyleyerek 'benim ruhuma çok iyi gelmişti' yanıtı verdi.

Demirel'in 'bedensel değil ruhsal bir birlikteliğimiz vardı' demesi üzerine Ezmeci 'bir ilişki cinsellik olmadan da olur mu?' diye sordu.

'CİNSELLİK OLMADAN...'

Demirel ise; 'Bence en güzeli o zaten. Üzgünüm ama cinsellik temiz güzel bir şey değil bence. İhtiyaç da değil. 4 yıldır hayatımda kimse yok. Ben cinselliği temiz bulmuyorum' diyerek yanıtladı.

AYRILIK İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Sevda Demirel Doruk Doğrusöz ile ayrılık nedenini ise şöyle anlattı; 'Aşı zorunda rı kıskançlığı vardı. Bir gün beni delirtti ve onu çok kötü dövmek zorunda kaldım'