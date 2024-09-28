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  4. Esra Ezmeci Sevda Demirel'e özel hayatını hiç çekinmeden sordu! Konu cinsiyet değiştiren eski sevgilisi Doruk Doğrusöz'e bile geldi! 'Cinsellik olmadan...'

Esra Ezmeci Sevda Demirel'e özel hayatını hiç çekinmeden sordu! Konu cinsiyet değiştiren eski sevgilisi Doruk Doğrusöz'e bile geldi! 'Cinsellik olmadan...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.09.2024 11:11
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Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Sevda Demirel, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Özel hayatını açık açık anlatan Demirel İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan Doğrusöz olarak tanınan ve yarışmanın ardından cinsiyet değiştirerek ismini Doruk olarak değiştiren eski sevgilisini bile anlattı. Ezmeci'nin programındaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Esra Ezmeci Sevda Demirel'e özel hayatını hiç çekinmeden sordu! Konu cinsiyet değiştiren eski sevgilisi Doruk Doğrusöz'e bile geldi! 'Cinsellik olmadan...'

Estetikleri, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sevda Demirel, Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu. Demirel özel hayatını hiç çekinmeden anlattı.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Demirel'e bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan olarak tanınan ve yarışmanın ardından cinsiyet değiştirerek ismini Doruk olarak değiştiren eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile neden ayrıldığını sordu.

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Demirel, Doruk Doğrusöz ile yaşadığı ilişkinin tamamen ruhsal bir birliktelik olduğunu söyleyerek 'benim ruhuma çok iyi gelmişti' yanıtı verdi.

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Demirel'in 'bedensel değil ruhsal bir birlikteliğimiz vardı' demesi üzerine Ezmeci 'bir ilişki cinsellik olmadan da olur mu?' diye sordu.

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'CİNSELLİK OLMADAN...'

Demirel ise; 'Bence en güzeli o zaten. Üzgünüm ama cinsellik temiz güzel bir şey değil bence. İhtiyaç da değil. 4 yıldır hayatımda kimse yok. Ben cinselliği temiz bulmuyorum' diyerek yanıtladı.

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AYRILIK İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Sevda Demirel Doruk Doğrusöz ile ayrılık nedenini ise şöyle anlattı; 'Aşı zorunda rı kıskançlığı vardı. Bir gün beni delirtti ve onu çok kötü dövmek zorunda kaldım'

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Neslihan Doğrusöz Sevda Demirel
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