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Esra Ezmeci'ye gelen mesajlar şoke ediyor! "Kocamı 3 kişiyle aldatıyorum ve..."

10.03.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen mesajları sosyal medyadan yayınlayarak tavsiyelerde bulunuyor. Ezmeci'ye gelen mesajlar 'yok artık' dedirten cinsten. Son olarak bir takipçi itirafıyla şoke etti.

Esra Ezmeci'ye gelen mesajlar şoke ediyor! "Kocamı 3 kişiyle aldatıyorum ve..."

Son dönemde ekranlarda tanındıktan sonra aldığı sorulara verdiği yanıtlarla gündeme gelen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Instagram hesabında 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ezmeci, takipçilerinden gelen soru ve itiraflara verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir takipçinin tecavüzcüsüyle evli olmasını itiraf etmesi gündem olmuştu.

Ezmeci yine soru-cevap yaptı. Bu sefer kadın bir takipçinin itirafı herkesi şoke etti.

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AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN İTİRAF

Kadın takipçi mesajında "Kocamı 3 kişiyle aldatıyorum ancak o zaman kendimi mutlu hissediyorum biri amcası ne yapmalıyım?" itirafında bulundu.

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Şoke eden mesaja Esra Ezmeci "Bu tarz ilişkilerin sonu çoğunlukla zara verici olacaktır. O yüzden burada 3 kişinin verdiği mutluluk doğru bir duygu durumu değil en doğrusu tüm hepsine bir anda son verin" tavsiyesinde bulundu.

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