Esra Ezmeci'ye gelen sorular yine ağızları açık bıraktı! "Cinsellik sırasında kocam..."

İlişkiler üzerine kitap yazan ve tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Ekranlarda da boy gösteren Ezmeci'ye gelen soruları görenler ise şoke oluyor.

Son olarak Ezmeci'ye gelen 3 mesaj sosyal medyada da gündem oldu. Gelen ilk soruda "Kocam cinsellik esnasında canımı acıt diyor, bu beni şüpheye düşürüyor neden olabilir?" yazıyordu.

Ezmeci bu soruya "Eşiniz cinsellikte fantezisel olarak acı çekmekten hoşlanıyor olabilir. Eşinizle aranızdaki cinsellikle ilgili durumu konuşabilirsiniz" yanıtını verdi.

KOCASI TEYZESİ VE ABLASIYLA...

Esra Ezmeci'ye gelen diğer soru ise ağızları açıkta bıraktı. Bir kadın "Kocam teyzemle kaçtı, teyzemin ve ablamın çocukları kocamdanmış yıkıldım" yazdı.

Ezmeci bu mesaja "Kendinize yeni bir hayat kurmak için mutlaka terapi desteği alın" yanıtını verdi.



