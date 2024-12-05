Esra Ezmeci'ye kadın takipçisinden gelen soru şaşırttı! 'Her gün birlikte oluyoruz ama...' deyip anlattı! Eşi öyle bir şey yapıyormuş ki...

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorduğu özel soruları yanıtlamaya devam ediyor. Özellikle cinsellikle ilgili gelen soruları hiç çekinmeden yanıtlayan Ezmeci'ye gelen bazı mesajlar da gündem oluyor.

"KOCAMLA HER GÜN BİRLİKTE OLUYORUZ..."

Esra Ezmeci'nin bir takipçisi ünlü isme "Kocamla her gün birlikte oluyoruz. Çoğu zaman beni birilerinin yerine koyuyor. Onlarla sevişiyormuş gibi..." mesajını gönderdi.

Ünlü psikolog da "Eşler cinsellikteki tutku ve hazzı arttırmak için bazı fanteziler yapabilirler. Rol oynama, bir hikaye anlatma gibi. Başkasının yerine koymaktan daha çok başka bir yerdeymiş gibi fanteziler yapabilirler ama bunu hep olması sanki başka biriymiş gibi davranıyor olması kadın için de erkek için de çok rencide edici bir durumdur. Yani bunu fantezi olarak arada yapmak olabilir ama bunu sanki bunu tanıdığı biriymiş gibi yaparsa bu rahatsız edici olur. Önemli olan karşı tarafı rencide etmemek. " yanıtını verdi.