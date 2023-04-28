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Esra Oflaz Londra'dan ev aldı! Evin fiyatı dudak uçuklattı

28.04.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'de Ziya Güvenkaya'dan boşanan cemiyet hayatının ünlü ismi Esra Oflaz Londra'dan ev aldı. Evin fiyatını duyanlar ise inanamadı.

Esra Oflaz Londra'dan ev aldı! Evin fiyatı dudak uçuklattı

2021'de Ziya Güvenkaya'dan boşanan Esra Oflaz Londra'da ev aldı. Cemiyet hayatının ünlü ismi Londra'daki evi için tam tamına 4 milyon Sterlin, Türkçesiyle yaklaşık 97 milyon TL harcamış.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; MTV Türkiye'nin yayın haklarını 2011'de 100 milyon Euro'ya satan Esra Oflaz, senesine Bodrum Cennet Koyu'ndaki, ünlü siteden 4 milyon Euro'ya villa almıştı.

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10 yıl boyunca bütün yazını geçirdiği villasını geçen yıl 6.5 milyon Euro'ya sattı. Ünlü isim o parasını yine gayrimenkule yatırdı.

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Esra Oflaz Londra'nın en gözde semtinde, Hyde Park'a bakan evini yatırım için değil oturmak için almış.

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esra oflaz güvenkaya

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