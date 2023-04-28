Esra Oflaz Londra'dan ev aldı! Evin fiyatı dudak uçuklattı

2021'de Ziya Güvenkaya'dan boşanan Esra Oflaz Londra'da ev aldı. Cemiyet hayatının ünlü ismi Londra'daki evi için tam tamına 4 milyon Sterlin, Türkçesiyle yaklaşık 97 milyon TL harcamış.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; MTV Türkiye'nin yayın haklarını 2011'de 100 milyon Euro'ya satan Esra Oflaz, senesine Bodrum Cennet Koyu'ndaki, ünlü siteden 4 milyon Euro'ya villa almıştı.

10 yıl boyunca bütün yazını geçirdiği villasını geçen yıl 6.5 milyon Euro'ya sattı. Ünlü isim o parasını yine gayrimenkule yatırdı.

Esra Oflaz Londra'nın en gözde semtinde, Hyde Park'a bakan evini yatırım için değil oturmak için almış.



