HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esra öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Esra öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

02.05.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum’da internet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren genç öğretmen Esra Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Karaman’ın ani vefatı ilçede üzüntüye neden oldu.

Esra öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Bodrum’da özel bir Koleji’nde sınıf öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Karaman, 2 gün önce uzaktan eğitim sistemi ile sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu.

İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli’ye Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İki günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti. Esra Kahraman’ın ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Mert Karaman ile evli olan 1992 doğumlu Esra Karaman, Çine’de toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın, tepkilerin ardından özür dilediDemet Akalın, tepkilerin ardından özür diledi
Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit olduAcı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede korku dolu anlar! Cinayeti başhekim önledi

Hastanede korku dolu anlar! Cinayeti başhekim önledi

Evden gelen koku vahşeti ortaya çıkardı!

Evden gelen koku vahşeti ortaya çıkardı!

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.