Esra şaşıp kaldı! ‘Karım beni dövüyor’ diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi

Dengesiz tavırlarıyla Esra Erol'u da sinirlendiren Gülhan, canlı yayında eşi Muammer Güzel ile birbirine girdi. Muammer'in "Çocuğa iyi bak, onu dövme" sözleriyle sinirlenen Gülhan, eşine saldırdı. Kameraların kayıtta olduğu anda sinirlerine hâkim olamayan Gülhan, eşine yumruk ve tekmeler salladı. İzlediği görüntülerden sonra sinirlenen Esra Erol, çiftin boşanması için işlemleri başlattığını duyurdu.
ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Kastamonu'dan gelerek eşi Gülhan Güzel'den şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel, boşanmak istediğini anlattı. Tencere, süpürge sapı ve çaydanlıkla eşinin kendisini dövdüğünü iddia eden Muammer, "Beni herkesten kıskanıyordu. Hiç huzurumuz yok" diyerek yardım istedi.
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