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  4. Esra şaşıp kaldı! ‘Karım beni dövüyor’ diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi

Esra şaşıp kaldı! ‘Karım beni dövüyor’ diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi

10.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programına çıkan Muammer adındaki vatandaş, eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü iddia ederek yardım talebinde bulundu. Eşi, başka bir adam kaçan Muammer’in, boşanmak istediği eşinden önceki gün de kamera karşısında şiddet görmesi, şoke etti.

Canlı yayında eşini dövdü

Başka bir adama kaçan eşi Gülhan Güzel'den boşanmak istediğini söyleyen Muammer Güzel, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" ifadelerini kullandı.
Karı-koca önceki gün canlı yayında yüz yüze geldi. Kaçtığı Sezai'nin hırsızlık suçundan cezaevine girdiğini öğrenen ve kadın ticareti yaptığı iddialarını duyan Gülhan Güzel, eşi Muammer’le barışmak istediğini hatta tüp bebek yöntemiyle eşinden çocuk yapmak istediğini aktardı.
Bir dargın bir barışık olan Muammer ile Gülhan, iki gün önce tekrardan Esra Erol'un programına çıktı. Barıştıkları düşünülen çiften Gülhan, "Para konusunda Muammer çok iyi ama ben Sezai'nin yanında huzurluyum" diyerek boşanmak istediğini açıkladı.
Dengesiz tavırlarıyla Esra Erol'u da sinirlendiren Gülhan, canlı yayında eşi Muammer Güzel ile birbirine girdi. Muammer'in "Çocuğa iyi bak, onu dövme" sözleriyle sinirlenen Gülhan, eşine saldırdı. Kameraların kayıtta olduğu anda sinirlerine hâkim olamayan Gülhan, eşine yumruk ve tekmeler salladı. İzlediği görüntülerden sonra sinirlenen Esra Erol, çiftin boşanması için işlemleri başlattığını duyurdu.

ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Kastamonu'dan gelerek eşi Gülhan Güzel'den şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel, boşanmak istediğini anlattı. Tencere, süpürge sapı ve çaydanlıkla eşinin kendisini dövdüğünü iddia eden Muammer, "Beni herkesten kıskanıyordu. Hiç huzurumuz yok" diyerek yardım istedi.

Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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