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  4. Esra Sönmezer kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Asla kocama hizmet etmem, erkek de mutfağa girmeli" diyen oyuncu Esra Sönmezer 2. Sayfa'da!

Esra Sönmezer kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Asla kocama hizmet etmem, erkek de mutfağa girmeli" diyen oyuncu Esra Sönmezer 2. Sayfa'da!

05.01.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Sönmezer, yaptığı ,"Asla kocama hizmet etmem, erkek de mutfağa girmeli" açıklamaları sonrası 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. 5 Ocak 2023 Perşembe günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendiren ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Esra Sönmezer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Esra Sönmezer'in hayatı ve biyografisi...

Esra Sönmezer kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Asla kocama hizmet etmem, erkek de mutfağa girmeli" diyen oyuncu Esra Sönmezer 2. Sayfa'da!

Esra Sönmezer, 2. Sayfa magazin programı canlı yayınında magazin gündemine ilişkin konuştu. 5 Ocak 2023 Perşembe günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendiren ünlü oyuncu daha önce de "Erkek de mutfağa girmeli" sözleri nedeniyle gündem olmuştu. Peki, Esra Sönmezer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Esra Sönmezer hakkında merak edilenler...

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Esra Sönmezer, 23 Şubat 1983'de İstanbul'da doğdu.

Arnavut kökenli ailenin tek çocuğu olan Esra Sönmezer, 2002'de bir güzellik yarışmasında birinci olmuştur.

Türkiye Güzeli seçildiği sene, Dünya Güzeli yarışmasına katılan ve yarışmada dördüncü olan Esra Sönmezer, haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye atmıştır.

Esra Sönmezer'in annesi 2002'de yaşamını yitirdi ve ailenin kararıyla 6 yıl çalışma hayatına ara verip, eğitimini tamamladı.

2004-2007 yılları arası şan, solfej ve musiki dersleri aldı. 2007 yılında Müjdat Gezen'in teşviği ile Müjdat Gezen 'Aktör Studio' oyunculuk okuluna girerek, tiyatro, muzik, dans, diksiyon ve Sinema dersleri almaya başladı.

2. SAYFA KONUĞU ESRA SÖNMEZER'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte ‘Jüri’ adlı kabarede, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ , ‘Savaşma Seviş’ ve Oda tiyatrosu ekibiylede ‘Meyhane’de Tiyatro’ adlı oyunlarda oynadı.

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