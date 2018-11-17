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Esra yaşama tutunamadı, gelinlikle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde geçtiğimiz ay pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesi sonucu ağır yaralanan Esra Yılmaz (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Esra yaşama tutunamadı, gelinlikle uğurlandı

Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama İlçesi'nde geçtiğimiz ay pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesi sonucu ağır yaralanan Esra Yılmaz (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tabutuna gelinlik konulan Esra Yılmaz, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Geçen 19 Ekim'de Bergama'ya 2 kilometre mesafede bulunan İslamsaray Mahallesi'ndeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde bulunan Korlar Tarım Ürünleri Şirketi'ne ait pamuk deposunda,
pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Deponun bitişiğindeki tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı. İşçilerden 2 çocuk annesi Hülya Duraç(43) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (22), Selin Çayır ve Mine Avcı ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Necla Davulcu da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Selin Cayır ve Mine Avcı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Esra Yılmaz yoğun bakıma alındı.
TABUTUNA GELİNLİK KONULDU
Esra Yılmaz, dün akşam yaşam savaşını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak, Bergama Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ardından da helallik alınmak üzere Ferziler Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Anne Müjgan, baba Hasan Hüseyin ve kız kardeş Semiha'yı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Tabutunun üzerine gelinlik konulan Esra Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Ferizler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yılmaz'ı son yolculuğunda AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, mesai arkadaşları ve yakınları yalnız bırakmadı.
İKİ TUTUKLAMA
Acı olayın ardından polis tarafından gözaltına alınanlardan Remzi K. ve kardeşi Neyfel K.'nin, pamuk deposu ve atölyeyi bir holdingden kiraladıkları, sonrasında ise Asım K.'ye kiraya verdikleri ortaya çıkmıştı. Remzi K. ile kepçe operatörü Mehmet G. tutuklanırken, Neyfel K. ve Asım K. adli kontrol getirilerek serbest bırakılmıştı.

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