HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esrarengiz bebek ölümlerinin nedeni belli oldu! Gizemi araştırmacı anne çözdü

Esrarengiz bebek ölümlerinin nedeni belli oldu! Gizemi araştırmacı anne çözdü

22.05.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bebeklerin neden aniden öldüğü uzun zamandır gizemini koruyordu. Hiç kimse Dr. Carmel Therese Harrington'a, oğlu Damien'in neden bir gece aniden öldüğünü tam olarak açıklayamadı. Bir süre önce bebeğini kaybeden Avustralyalı araştırmacı anne, bu sırrı çözdü: Ani bebek ölümlerine bir enzim yol açıyor.

Esrarengiz bebek ölümlerinin nedeni belli oldu! Gizemi araştırmacı anne çözdü

Olayın geçmişi 29 yıl önceye dayanıyor: Biyokimyager Harrington, o sıralarda ikinci mesleği olan avukatlık yapıyordu ve üç çocuk annesiydi: "Kimse bana makul bir açıklama yapamadı. Sadece bunun bir trajedi olduğunu söylediler. Ama bilim eğitimi almış biri olarak bu açıklama, bana hiç mantıklı gelmedi."

thumbs_b_c_404da66d5f744fc3f60a093cd1f1f9e1

ÇALIŞMASININ NETİCESİNİ ALDI

Bu üzücü olayın üzerinden üç yıl geçti. Sonra benzer bir şoku, en yakın arkadaşlarından biri yaşadı. Teşhis yine aynıydı: Ani bebek ölümü sendromu. Avustralyalı Dr. Carmel Therese Harrington, asıl alanı olan bilimsel araştırmaya geri döndü ve bu sendromun ardındaki gizemin izini sürmeye başladı. Bu amaçla ihtiyaç duyduğu mali kaynağı kitlesel fonlama (crowdfunding) yoluyla toplamaya karar verdi. Hayırseverlerin desteği ile kısa sürede gerekli parayı denkleştiren Dr. Harrington, Sidney'deki Westmead Çocuk Hastanesi'nden bir ekiple birlikte hummalı bir araştırmaya girişti. Azimli ve samimi çabası bir süre sonra meyvesini verdi. Harrington, ani bebek ölümü sendromunun nedenini gerçekten de bulduğuna inanıyordu. Lancet eBioMedicine" dergisinde yayınlanan makaleye göre, bir enzim bebeklerin beynini bloke ederek tehlike anında ürküp uyanmalarını engelliyor.

SENDROMUN BELİRTİSİ YOK

Uykuda ölüm SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) olarak da adlandırılan ani bebek ölümü sendromu, adından da anlaşılacağı üzerine herhangi bir uyarı ve hastalık belirtisi olmaksızın, genelde uyku halinde ve ani şekilde meydana geliyor. Normalde uyandırma mekanizması, bebek nefes almayı bıraktığında devreye gererek onu uyandırıyor. Doğal kontrol sistemlerine sahip olan bu mekanizma, kandaki oksijen miktarını sürekli denetliyor. Oksijen yetersizliği olduğunda derhal solunum sistemine sinyal gönderiyor ve uyuyan kişi hemen uyanıyor.

thumbs_b_c_6d74133c6cfb317e6a43d45444848723

Bugüne kadarki varsayım, ani bebek ölümlerinin bu uyandırma mekanizmadaki bir kusurdan kaynaklandığı şeklindeydi. Ancak Dr. Harrington ve ekibi, beyindeki uyandırma mekanizmasını bloke eden bir enzim tespit etti. Araştırma ekibi, doğumdan birkaç gün önce kan alınan ve daha sonra SIDS nedeniyle vefat eden 60'tan fazla bebeğin verilerini inceleyerek bu sonuca ulaştı. Söz konusu bebekler, öldüklerinde bir hafta ile iki yaş arasındaydı.

ENZİM EKSİKLİĞİ BEYNİ BLOKE EDİYOR

SIDS kurbanı bebeklerin kurutulmuş kan örneklerini sağlıklı çocuklardan alınan kanlarla karşılaştıran araştırma ekibi, ölen çocuklardaki bütirilkolinesteraz (BChE) enziminin aktivitesinin, yaşayanlara oranla bariz şekilde düşük olduğunu saptadı. Diğer bebek ölümleriyle karşılaştırıldığında da BChE aktiviteleri, ani bebek ölümü sendromundan ölen çocuklarda son derecede düşüktü. Karaciğer tarafından üretilen BChE enzimi beyindeki iletişimde önemli bir rol oynadığından, Harrington'un ekibi özellikle uyku sırasındaki enzim eksikliği ile ani bebek ölümleri sendromu arasında bir bağlantı olması gerektiği sonucuna vardı. Çünkü bütirilkolinesteraz eksikliği, uzun süreli apneye yani uyku sırasında solunum kesintilerine yol açabiliyor. Apne süresi, enzim kusurunun derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

ERKEN TARAMA TESTİ HAYAT KURTARABİLİR

Eğer Dr. Harrington ve ekibinin bu keşfi başka araştırmalarla da doğrulanırsa, gelecekte pek çok bebeğin hayatı kurtulabilir. Böylece BChE enzimi bir "biyobelirteç" olarak kullanılabilir ve ani bebek ölümü sendromu riski, erken aşamada saptanabilir. Vücut tarafından üretilen, kan veya idrar gibi vücut sıvılarında tespit edilebilen ve spesifik bir süreci, durumu veya hastalığı belirten maddelere "biyobelirteç" adı veriliyor. Harrington'ın ekibi, yüksek SIDS riskli bebekleri erken bir aşamada tanımlayan ve böylece onları ani bebek ölümü sendromundan koruyan bir tarama testi geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Deutsche Welle

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği vakası açıklaması! 'Ülkemizde görülmemiştir'Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği vakası açıklaması! 'Ülkemizde görülmemiştir'
Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kestiAnneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti
Polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdiPolisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İki ülke arasında gerginlik had safhada! Arabuluculuğu reddettiler

İki ülke arasında gerginlik had safhada! Arabuluculuğu reddettiler

İlginizi Çekebilir

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.