HABER

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 19:19 | Son Güncelleme

Hatay’da bir kişi dere yatağının yakınlarında aracının içerisinde ölü bulundu.

Olay, Altınözü ilçesi Alakent Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün kaybolan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan Ercan Hortum, Yarseli Barajı’na akan dere yatağının 5 metre yakınında aracının içerisinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ercan Hortum’un cansız bedeni, olay yeri jandarma ekipleri ve Altınözü savcısının incelemesinin ardından Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Silahla öldürüldüğü belirlenen Ercan Hortum’un cansız bedeni otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


PARTNER İşte o fotoğrafların perde arkası! İşte o fotoğrafların perde arkası!
Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırıGaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı
Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist için ekipler çalışma başlattıBodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist için ekipler çalışma başlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay cinayet

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.