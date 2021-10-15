Esrarengiz duman paniğe yol açtı! Kötü koku mahalleyi sardı

Diyarbakır’da Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Dorşin Caddesi bulunan bir kanalizasyonda çıkan duman korku dolu anlar yaşattı.

UZUN SÜRE SÖNMEDİ

Yerin altından çıkan esrarengiz dumanı gören güvenlik güçleri çevrede tedbir aldı. Haber verilmesi üzere olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması gerçekleştirdi. Uzun süre sönmeyen dumanın kanalizasyon içerisindeki boru hattından çıktığını öğrenilirken güvenlik kameralarından dumanın kendiliğinden çıktığı görüldü, neden kaynaklı çıktığı ise araştırılıyor.

KÖTÜ KOKULAR

Kötü koku yayarak mahalleyi saran duman saniye saniye kaydedildi. (İHA)





