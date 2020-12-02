Esrarengiz monolitin akıbeti belli oldu

ABD’nin Utah eyaletinin ücra bir bölgesinde 18 Kasım’da bulunan ve geçen cuma aniden ortadan kaybolan ‘gizemli’ monolitin akıbeti belli oldu.

Tur rehberliği yapan Sylvan Christensen, Instagram sayfasında paylaştığı bir videoda, 3 kişiyle birlikte monoiliti bir el arabasına bağlayıp götürürken gruptan başka birinin "En güvenli kelime ‘koş’” diyerek şaka yaptığı duyuluyor.

Christensen, paylaşımında, 3.6 metre uzunluğundaki gizemli yapıyı kaldıran dört kişiden biri olduğunu belirtti. Olaya karışan diğer kişilerin kimliği ise henüz bilinmiyor.

Tiktok’ta 100 binden fazla kez izlenen videoda, “Eğer sizden alınmasını istemiyorsanız, kişisel eşyalarınızı kamusal arazilerde bırakmayın” ifadelerine yer verildi.

DailyMail.com'a konuşan Christensen, "Utah Monoliti'ni kaldırdık çünkü kamusal alanlarımızı, doğal vahşi yaşamımızı, yerli bitkilerimizi, tatlı su kaynaklarımızı ve bunların üzerindeki insan etkilerini nasıl paylaştığımıza ve standartlaştırdığımıza dair açık emsaller var” dedi.

