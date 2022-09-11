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Esrarengiz olay! Müstakil evde yaşayan aileden iki kişi kokudan zehirlendi...

11.09.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizemli olay Kırıkkale'de yaşandı. Sebebi belli olmayan koku nedeniyle müstakil evde yaşayan aile fertlerinden ikisi zehirlendi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, kokunun kaynağını bulmak için seferber oldu. Alınan tedbirler sonrasında aile fertleri geceyi başka bir evde geçirmek zorunda kaldı.

Esrarengiz olay! Müstakil evde yaşayan aileden iki kişi kokudan zehirlendi...

Olay, Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 795. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, gece saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen kokudan zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Evde ikamet eden Elif B. (34) ve Perihan D. (70) öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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KAYNAĞI BULUNAMADI

İtfaiye ve doğal gaz ekipleri, odalara sızan kokunun kaynağını belirlemek için evi incelemeye aldı. Doğal gaz firması görevlileri, bir taraftan gaz detektörü ile araştırma yaparken, bir taraftan da itfaiye ekipleri, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını tespit etmek için çaba gösterdi. Yapılan tüm araştırmalara rağmen kokunun nereden geldiği belirlenemedi. Alınan tedbirlerin ardından aile fertleri, geceyi başka bir evde geçirmek zorunda kaldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme koku
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