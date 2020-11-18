HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esrarengiz olay! Pazarcı çift, sofra başında ölü bulundu

Esrarengiz olay! Pazarcı çift, sofra başında ölü bulundu

18.11.2020 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esrarengiz olay! Pazarcı çift, sofra başında ölü bulundu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde pazarcı çift Ramazan Özcanoğlu ve Hatice Özcanoğlu, evlerinde kurdukları yer sofrasının yanında ölü bulundu. Çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Şarkikaraağaç ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan Ramazan ve Hatice Özcanoğlu'ndan haber alamayan oğlu Mehmet Özcanoğlu, endişeye kapılıp dün akşam, eve geldi. Anahtarıyla kapıyı açıp, içeri giren Özcanoğlu, anne-babasını yer sofrasının yanında hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta esrarengiz olay! Genç kız sokakta ölü bulunduKahramanmaraş'ta esrarengiz olay! Genç kız sokakta ölü bulundu

Gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri tahmin edilen Özcanoğlu çiftinin cansız bedenleri otopsi için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Pazarcı çiftin şüpheli bulunan ölümündeki sır perdesini yapılacak otopsi aydınlatacak.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmıEğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı
Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü

Kahreden görüntü! Engelli genç feci şekilde can verdi

Nirvana ne demek? Nirvana nedir?

Nirvana ne anlama gelir?

Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı

Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı

Bağışıklık güçlendirmek için iyi bakterileri çoğaltın!

Bağışıklık güçlendirmek için iyi bakterileri çoğaltın!

Kasım ayında yazı yaşıyorlar!

Kasım ayında yazı yaşıyorlar!

OECD nedir? OECD ne demek ve açılımı nedir?

OECD'nin işlevleri nelerdir?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.