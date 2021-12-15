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Esrarengiz olayı köpekler ortaya çıkardı! Ekipler harekete geçti

15.12.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde esrarengiz bir olay yaşandı. Kırsal alandaki dağlık ve kayalık bölgede koyunlarını otlatan çobanlar köpeklerin bir çukur kazarak et parçaları çıkardığını gördü.

Esrarengiz olayı köpekler ortaya çıkardı! Ekipler harekete geçti

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi’nin Mardin il sınırı yakınlarında meydana geldi.

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KÖPEKLERİN KAZDIĞI ÇUKURDAN CESET ÇIKTI

Dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü. Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı. Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ceylanpınar
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