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Esrarengiz şekilde kaybolmuştu; kurşun en yakınından gelmiş! Kayıp iş insanı Recep Ataş'ı öldüren ortağından korkunç itiraf

05.11.2024 09:45
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İş insanı Recep Ataş, 19 Ekim'den bu yana kayıptı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde esrarengiz şekilde kayıplara karışan iş insanı köşe bucak aranırken bilgisine başvurulan ortağı Sedat T. kendisinin de Ataş'ı aradığını söyledi. Polis ekipleri, ortağının ifadesinden hareketle kamera görüntülerini incelediğinde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Kayıp iş insanı, iş ortağının korkunç planıyla ölmüş!

Esrarengiz şekilde kaybolmuştu; kurşun en yakınından gelmiş! Kayıp iş insanı Recep Ataş'ı öldüren ortağından korkunç itiraf

Arnavutköy'de esrarengiz şekilde ortadan kaybolan iş adamı Recep Ataş'in (44) cinayete kurban gittiği belirlendi. İş adamını öldürdüğü tespit edilen ortağı Sedat T. (23) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Sedat T. "Ona borcum vardı. Ödemem için ısrar edip beni bunaltıyordu. Olayı bu nedenle yaptım. Cesedi ve silahı ormanlık alana attım" dedi. Polis şüphelinin gösterdiği yerde kadavra köpekleriyle yaptığı aramada önce cesedi, ardından olayda kullanılan tabancayı buldu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AĞABEYİ POLİSE BAŞVURARAK YARDIM İSTEDİ

Sultangazi Polis merkezine 20 Ekim 2024 tarihinde başvuran Şerif Ataş (48), iş adamı olan kardeşi Recep Ataş'a 19 Ekim 2024 tarihinden beri ulaşamadıklarını, son olarak iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Polis müracaat üzerine harekete geçerek kayıp iş adamını aramaya başladı.

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ORTAĞI 'BEN DE ONU ARIYORUM' DEDİ

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada Recep Ataş'ın iş yeri ortağı olduğu öğrenilen Sedat T.'nin bilgisine başvurdu. Sedat T., öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi. Yolda Recep Ataş'ın bir işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini söyleyen Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını söyledi.

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POLİS YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu ifadedeki detayları incelediğinde bazı çelişkililer olduğunu fark etti. Bunun üzerine başlatılan güvenlik kamera çalışmalarında, yüzlerce saatlik görüntü titizlikle incelendi. Sedat T. ve Recep Ataş'ın 19 Ekim 2024 tarihinde Sedat T.'nin otomobilinin içinde saat 14.30 sıralarında Balaban köyüne gittikleri belirlendi. Bir süre sonra Sedat T.'nin aynı otomobille tek başına Arnavutköy merkeze döndüğü tespit edildi.

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ORTAK GÖZALTINA ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Sedat T.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli önce suçlamaları kabul etmese de daha sonra işlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı. Sedat T., öldürdüğü ortağı Recep Ataş'ın bir süre önce kendisine borç para verdiğini söyledi. Ancak borcu bir türlü geri ödeyemediği için aralarının açıldığını söyleyen Sedat T.'nin "Bu borç yüzünden beni çok sıkıştırıyordu. Beni bunaltmıştı. Sonunda onu öldürüp borçtan da kurtulmayı düşündüm" dediği öğrenildi.

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'TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜM'

Olay günü hazırladığı plan gereği onu birlikte dolaşmaya ikna ettiğini anlatan Sedat T. araçta aynı konu yüzünden tartışmaya başlayınca onu tabancayla vurarak öldürdüğünü, ardından cesedi Balaman köyü yakınlarında ormanlık alana attığını söyledi.

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CESET KADAVRA KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU

Bu gelişme üzerine olay yerine götürülen Sedat T., cesedi ve olayda kullandığı silahı attığı yeri polislere gösterdi. Ancak şüpheli yeri tam olarak hatırlayamayınca polisin kadavra köpekleri devreye girdi. Kısa bir aramanın ardından önce Recep Ataş'ın cesedi, ardından da olayda kullanılan tabanca polis ekipleri tarafından bulundu.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet iş insanı
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