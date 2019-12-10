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Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda plastik varil içerisinde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda plastik varil içerisinde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda plastik varil içerisine zulalanmış halde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu ile şahısların yapılan üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapılırken, F.B., K.O., M.Ö. isimli 3 kişi ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan 3 şahsın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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