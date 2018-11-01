Esrarla yakalanan sürücü gözaltına alındı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü M.K.'nin üzerinde 107 gram esrar ele geçirildi. Sürücü M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşçayı Masal Ormanı mevkiinde gece yol denetimi yaparken, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde, araç ve sürücünün üzeri arandı. Yapılan kontrolde, otomobilin sürücüsü M.K.'nin üstünden 107 gram esrar çıktı. Sürücü M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. hakkında yasal işlemlere başlandı.
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