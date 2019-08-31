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Esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da 1 kilo 383 gram esrar ile yakalanan zanlı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesinde torbacı diye tabir edilen zanlıların uyuşturucu sattığı ihbarını aldı.

Esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Adana’da 1 kilo 383 gram esrar ile yakalanan zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesinde torbacı diye tabir edilen zanlıların uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. İddiaya göre, polis ihbar edilen adrese yaptığı baskında Savaş B.’yi (26) 1 kilo 383 gram esrarla yakaladı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirilirken yanındaki esrarlara da el konuldu. Zanlının yapılan sorgulamasında esrarı 2 bin liraya başka bir kişiden aldığını 4 bin lira karşılığında satıp parayı da o şahsa vereceğini söylediği öğrenildi.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

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