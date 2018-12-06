HABER

Esrarla yakalanıp gözaltına alındılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 11:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 46 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Esrarla yakalanıp gözaltına alındılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 46 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Araç sürücüsüne uyuşturucu madde etkisinde otomobil kullanmaktan 5 bin 167 TL para cezası kesilip, 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında, ilçesinin kırsal Serçeköy Mahallesi yakınlarında yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü B. A. ve yanındaki F.Y.'nin üzerinde yapılan aramada toplam 46 gram esrar ele geçirildi. Sürücü B.A.'ya uyuşturucu madde etkisinde otomobil kullanmaktan 5 bin 167 TL para cezası kesili, 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Gözaltına alınan B.A. ve F.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Ölüm korkusundan evine dönemeyen işçi, sığınma evine yerleştirildiÖlüm korkusundan evine dönemeyen işçi, sığınma evine yerleştirildi
Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın (1)Fatih'te ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversiteli İlknur'dan 22 gün sonra kötü haber!

Üniversiteli İlknur'dan 22 gün sonra kötü haber!

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

Korkudan eve gidemiyor! Sığınma evine yerleşti

Korkudan eve gidemiyor! Sığınma evine yerleşti

72 yıllık cezaevini atölyeye çevirdiler

72 yıllık cezaevini atölyeye çevirdiler

Kanserden hayatını kaybeden adamın mektubu yürekleri dağladı

Kanserden hayatını kaybeden adamın mektubu yürekleri dağladı

Televizyonda tanıştığı eşini bırakıp, internette tanıştığı kişiyle kaçtı

Televizyonda tanıştığı eşini bırakıp, internette tanıştığı kişiyle kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.