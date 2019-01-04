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Esrarlı kek ve tereyağı yapmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:25 | Son Güncelleme

Muğla'da düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile esrarlı kek ve tereyağı ele geçirildi - Polis kamerasına yansıyan operasyonda, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çok miktarda uyuşturucu madde ile esrarlı kek ve tereyağının ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Devlet Hastanesi civarında uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine, bölgede çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında uyuşturucunun F.P. tarafından satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, F.P'yi ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin uyuşturucuyu sattığı İ.T'nin üzerinde 4 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun yetiştirildiği Gümbet Mahallesi'ndeki iki ayrı eve düzenlenen operasyonda ev sahipleri M.Ç. ve A.C.T. de gözaltına alındı.

Evlerdeki aramada, çok miktarda skunk kökü ve bitkisi ile uyuşturucu yetiştirmekte kullanılan sisteme ait materyaller, 6 dilim halinde 630 gramlık esrarlı kek ve 765 gram esrarlı tereyağı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.P, M.Ç. ve A.C.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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bodrum Muğla narkotik operasyon polis uyuşturucu

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