MAGAZİN

Eşref Kolçak’tan üzücü haber!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

92 yaşındaki usta oyuncu Eşref Kolçak’ın akciğerleri tedavi edildi ancak yürümekte zorlandığı için uzun süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi.

Eşref Kolçak’tan üzücü haber!

Geçtiğimiz Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncu Eşref Kolçak’ın, yürümekte zorlandığı öğrenildi.

“GÖZLERİM AÇIK GİDER”

OnurAkayMedya’dan Nursel Eroğlu, Bursa’ya giderek Eşref Kolçak’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kolçak’ın akciğerlerinin tedavi edildiği ancak ayağında oluşan kireçlenme nedeni ile yerinden kalkamadığı ve yürümekte zorlandığı öğrenildi.

Eroğlu’na açıklama yapan Kolçak, “Sinemada 75 yıllık telif hakkımı almadan gidersem gözlerim açık gider.” dedi. Ayrıca OnurAkayMedya aracılığı ile sevenlerine sesli mesaj gönderen usta oyuncu,”Beni ne kadar seviyorsanız ben sizi iki misli seviyorum. Hadi hepinizi öpüyorum canı gönülden.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
eşref kolçak Onur Akay

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