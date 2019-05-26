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Eşref Kolçak: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak 92 yaşında hayatını kaybetti

26.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın ödüllü oyuncusu Eşref Kolçak, Bursa Gemlik'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşref Kolçak'ın öne çıkan filmleri arasında Namus Uğruna, Bir Şoförün Gizli Defteri ve Düşman Yolları Kesti yer alıyor.

Eşref Kolçak: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak 92 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlik ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kolçak, Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sonrası taburcu edilen Kolçak durumu kötüleşince yeniden tedaviye alınmıştı.

Pazar günü öğleden sonra hayatını kaybeden Eşref Kolçak'ın cenazesi Salı günü Gemlik'te toprağa verilecek.

Eşref Kolçak kimdir?

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 Tarihinde Erzurum İspir'de doğdu.

Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır.

1941 yılında İstanbul'a taşınan Koçak, Kasımpaşa'da yaşadı, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkânı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti.

1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı 'Fedakâr Ana' filmiydi. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin 'jönü' oldu.

Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.

Kolçak, sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Eşref Kolçak'ın pop müzik sanatçısı oğlu Harun Koçak 2017 yılında hayatını kaybetmişti.

Eşref Kolçak, 1961 yılında Türk Filmleri Yarışmasında, Namus Uğruna filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, 2000 yılı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Güle Güle filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü, 2003 yılında da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yıldırım Önal Anı Ödülü'nü aldı.

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