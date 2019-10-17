Essen Başkonsolosu Cebeci: "Almanya'da vatandaşlarımız endişeli"

Temel ELCİVAN, ESSEN (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci düzenlediği basın toplantısıyla Türk ve Alman basın mensuplarına, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın amaçlarını ve Batıda anlatılan yanlış algıları anlattı. Başkonsolos Şener Cebeci tarafından Essen Başkonsolosluk binasında düzenlenen basın toplantısına, Alman medya temsilcileri de ilgi gösterdi. "HEDEFTE SADECE TERÖR ÖRGÜTÜ VAR"

"Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı ile hedefinde sadece terör örgütü bulunmaktadır, asla Kürtlere karşı her hangi bir mücadele içinde değildir. Ayrıca operasyonda, bölgede sivillere karşı en has has şekilde dikkat ediliyor" diyen Başkonsolos Şener Cebeci, sözlerine şöyle devam etti: “YPG’nin PKK'dan sadece ismi farklı, aynı yapı, aynı ideoloji, aynı hedef, sadece ismi faklı. Bu da Amerikalı birçok yetkililerin ifadesinde var. Müttefik ülkeler de bunun böyle olduğunu biliyor. PKK ile YPG'nin aralarında bulunan bu organik bağı, müttefik temsilcilerimiz, bizlerle konuştuklarında asla reddetmiyorlar. YPG ayrıca, bulunduğu Suriye topraklarında da kendilerine karşı olan gruplara yönelikte terör eylemi içinde olabiliyorlar.”

"OPERASYONDA BİRİNCİ AMACIMIZ SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

Cebeci, “Uluslararası haktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı ilgili ülkelere bildirdik. Türkiye'nin hemen yanı başında bir terör oluşumuna izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. YPG gibi ayrılıkçı gündemi olan örgütlerin, Suriye'nin toprakları için de bir tehdit olduğunu da ayrıca vurguladık” diyerek, “Bütün bu arka plan çerçevesinde, 9 Ekim itibariyle Barış Pınarı Harekatı’nı başlattık. Operasyonda birinci amacımız sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu çerçevede bölgedeki teröristleri etkisiz hala getirmek. Böylece oradaki halkı, bu terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Sonra da Türkiye'de bulunan ve sayıları 3.5 milyonu aşan Suriyelilerin, gönüllülük esasına bağlı olarak oralara göndermek. Geri dönüşlerin, kesinlikle gönüllük esasıyla olacağını tekrar söylemek isterim. Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin bir kısmı, zaten bu bölgeden geldi. Dolayısıyla bunların topraklarında ortam iyileştiğinde, geri dönebileceklerini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

"SADECE TERÖRİSTLERİ HEDEF ALIYORUZ"

Türkiye'nin bu harekâtının, uluslararası hukuk açısından tartışma konusu olduğunu gördüklerini söyleyerek, bu konuda iki temel argüman olduğunu belirten Cebeci, “Birincisi, Birleşmiş Milletler (BM) şartının 51’inci maddesinde formüle edilen, meşru müdafaa hakkı. İkincisi de, Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı. Türkiye, 2017 ve 2018 yılı içerisinde Suriye'de yaptığı iki ayrı operasyonda nasıl dikkatli davrandıysa, bu operasyonda da aynı şekilde dikkatli davranıyor. Sadece teröristleri hedef alıyoruz. Sivillerin en ufak bir zarar görmemesi için Türk ordusu, çok hassas davranıyor. Aynı şekilde tarihi yapı, eğitim ve sağlık binalarına, zarar verilmemesi için çok dikkatli davranıyor. YPG, asla Kürtleri temsil etmiyor. Böyle bir iddiası olabilir, ama DEAŞ'ın da Müslümanları temsil etmek gibi bir iddiası var. Dolayısıyla DEAŞ'a karşı yapılan mücadeleyi nasıl Müslümanlara karşı mücadele diye adlandırmıyorsak, YPG’ye karşı Türkiye'nin operasyonunu Kürtlere karşı operasyon olarak adlandırılmaması gerekir. Biz Kürtleri hedef alsaydık, bu insanlar nasıl Türkiye'ye sığınırlardı? Maalesef buradaki genel algı, sanki Türkiye Kürtlere karşı operasyon içerisindeymiş gibi yansıtılıyor. Bu, Türkiye'ye yapılan büyük bir haksızlık. Ayrıca Türkiye, arazide DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek ülke. 2017 yılındaki operasyonun tamamen DEAŞ'a yönelik olduğunu hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.