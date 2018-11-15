Essential Audio Adapter HD ne işe yarıyor?

Android’in mucidi Andy Rubin’in kurduğu Essential firması geçtiğimiz yıllarda karşımıza Essential Phone ile çıkmıştı. Çentikli ilk telefon olan Essential Phone, maalesef ki o güzelim tasarımı ve yapısına rağmen pek ilgi görmemişti. Ancak firma telefonunu yeni aksesuarlar ile desteklemeye kararlı olduğunu geçtiğimiz aylarda kanıtlamıştı.

Essential Audio Adapter HD aksesuarını tanıtan firma, bugün bu aksesuarı satışa sundu. Bugün Essential firması yeni adaptörünü duyurdu. Audio Adapter HD olarak isimlendirilen bu adaptör Master Quality Authenticated yani MQA formatını da destekliyor. Peki nedir bu MQA?

Master Quality Authenticated (MQA) standartı sayesinde, müzik parçaları stüdyoda nasıl kaydedildiyse öyle sunuluyor. Bu şimdilik sadece çevrimiçi müzik platformları arasında Tidal’da yer alıyor.

Sadece Essential Phone ile uyumlu olan Audio Adapter HD tam 149 dolar fiyat etiketine sahip. Bu fiyat size yüksek gelebilir ancak MQA destekli bir kulaklık amfisine göre bu fiyatın çok uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy S10 özellikleri ve fiyatına dair tüm detaylar!



