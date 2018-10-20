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Essential çalışanlarını kovuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

Android’in kurucu ortaklarından biri olan Andy Rubin, geçtiğimiz Mayıs ayında Essential Phone 2 projesinin rafa kaldırıldığını açıklamıştı. Şimdi ise Essential çalışanlarının büyük bir bölümünü işten çıkartıyor.

Essential çalışanlarını kovuyor

Android’in kurucu ortaklarından biri olan Andy Rubin’in sahibi olduğu Essential, geçtiğimiz yılın başlarında Essential Phone isimli akıllı telefonu satışa sunmuştu. Essential Phone oldukça şık bir tasarım çizgisine sahip olsa da üretim ve pazarlama aşamasında yaşanan sıkıntılar, telefonun hayli düşük bir kitleye erişmesine neden oldu.

Essential Phone ile gelen başarısızlık, Essential Phone 2 projesinin de rafa kaldırılmasına neden olmuştu. Andy Rubin geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamada Essential Phone 2 projesinin resmen iptal edildiğini açıklamıştı. Bu projenin rafa kalkması Essential’de çalışan işçilerin önemli bir kısmının işlerini kaybetmesine neden oldu.

Bloomberg’in haberine göre Essential çalışanlarının yüzde 30’unu işten çıkarak. Bu yüzde 30’luk kısmın tüm departmanları kapsayacağı belirtiliyor.

Öte yandan bu işten çıkarmaların Essential Phone için yayınlanacak olan güncellemeleri etkilemeyeceği de söyleniyor. Hali hazırda Essential Phone, Android Pie güncellemesi alan nadir modellerden biri konumunda.

Peki Essential Phone 2 iptal edildiğine göre Andy Rubin ve ekibi ne yapacak? Rubin daha önce yaptığı bir açıklamada AI destekli bir telefon geliştirmek istediğini söylemişti. Mevcut şartlarda Rubin ve ekibinin işinin pek de kolay olmadığını söylemek gerekiyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
android Essential Phone

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