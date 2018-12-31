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Essential Phone 2’nin ayak sesleri duyulmaya başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

Android işletim sisteminin kurucu ortaklarından biri olan Andy Rubin’in tasarladığı Essential Phone için yolun sonu gelmiş olabilir. Bu durum Essential Phone 2 hakkındaki söylentileri de kuvvetlendiriyor.

Essential Phone 2’nin ayak sesleri duyulmaya başladı

Android mobil işletim sisteminin kurucu ortakları arasında bulunan Andy Rubin, 2016 yılında yeni bir telefon tasarladığını açıklamıştı. Nitekim Rubin’in üzerinde çalıştığı Essential Phone, 2017 yılında satışa sunuldu. Çentikli tasarımı ve güçlü yapısıyla dikkat çeken telefon, pazarlama ve fiyat konusunda çuvallayınca büyük bir hezeyana dönüştü.

Satışa ilk sunulduğunda 800 dolar gibi yüksek bir etiketle satışa sunulan Essential Phone, doğal olarak çok fazla talep görmedi. Sonuçta sektöre yeni adım atmış bir şirketin bu kadar yüksek bir etiketle nabız yoklaması, pek de mantıklı bir hamle değildi.

Başarısız giden satış grafiğinin, yapılan indirimler sonrasında da pozitif eğilime geçememesi, şirketin radikal kararlar almasına zemin hazırladı.

Essential, kısa süre önce Essential Phone’u satıştan kaldırdığını açıklamıştı. Bununla birlikte yazılım ve aksesuar desteğinin bir süre daha devam edeceği belirtilmişti.

Şirketteki bazı yetkililer, Essential’in şu aralar yeni mobil ürününe odaklandığını belirttiler. Net bir şekilde ifade edilmemiş olsa da bu yeni mobil ürün Essential Phone 2 olabilir. Elbette Essential Phone 2 isminin kullanılması pek de olası görünmüyor. Sonuçta Essential Phone başarısız bir üründe ve bu ürünün devamının gelmesi pek de akla mantığa uygun değil. O yüzden ismi Essential Phone 2 olmasa da Essential’in yeni bir telefon üzerinde çalıştığı kesinlik kazandı diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Essential Phone 2 teknoloji

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