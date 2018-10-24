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Eşsiz güzellik! Doğa fotoğrafçıları buraya akın etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 12:01 | Son Güncelleme

Sonbahar ayının gelmesiyle bambaşka renklere bürünen Kars, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bulunmaz atmosferler sunuyor. Özellikle Dereiçi mevkiinden geçen Kars Çayı ve çevresi sonbaharı unutulmaz kılıyor. Ağaçların yapraklarının sararmasıyla renklenen ormanlık alanlar hem Kars'ta yaşayanları hem de ziyaretçilerini güzelliğiyle büyülüyor.

Doğa fotoğrafçılarının büyük keyif aldığı bu sonbahar mevsiminde renk cümbüşü birbirinden güzel kareler ortaya çıkmasını sağlıyor. İşte Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü, Küçük Şelale ve sarıçam ormanlarıyla ziyaretçilerine kucak açan Kars'ın sonbahardaki eşsiz güzelliği...

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Kent merkezinde Dereiçi mevkisinden geçen Kars çayı çevresi başta olmak üzere il genelinde sonbaharla ağaçlardaki yaprakların sararmasıyla renkli görüntüler oluştu.
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Şehrin özellikle Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü, Küçük Şelale ve sarıçam ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntülere yol açtı.
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Ördek Gölü'nde yabani yeşilbaş ördeklerin sonbaharın keyfini yaşaması görüntülere yansıdı. Fotoğraf sanatçıları da bu doğal güzellikleri kare kare görüntülemeye çalıştı.
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Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, sonbaharda fotoğraf çekmenin insana büyük keyif verdiğini belirterek, "Yılın bu mevsiminde Kars ve Sarıkamış'ta amatör doğa fotoğrafçıları olarak renklerin en güzel tonlarını, dereler ve ağaçlardaki o güzel renk cümbüşünü görüyoruz.
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Sonbahar mevsimi hüzün olarak bilinir. Ancak biz fotoğrafçılara ayrı bir bakış açısı veriyor. Doğa fotoğrafçılarının bu güzellikleri görmesi lazım." dedi.
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Amatör fotoğrafçı Turhan Koçaş ise her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade ederek, "Sonbaharın ayrı bir keyfi var. Ağaçlardaki kızıllıklar, sarı renkler ve yeşil tonların geçişini fotoğraflamak insana huzur veriyor. Fotoğrafa ilgi duyanları bu güzel görüntüleri ölümsüzleştirmeye davet ediyoruz." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Kars sonbahar

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