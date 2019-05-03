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Estas Tonne, Zorlu PSM'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 23:44 | Son Güncelleme

Turkcell Platinum Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan müzisyene Joseph Pepe Danza ve Netanel Goldberg eşlik etti

İSTANBUL (AA) - Gitar virtüözü Estas Tonne, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne aldı.

Müzisyen, "Her müziğin caz festivali" sloganı altında gerçekleştirilen "PSM Caz Festivali" kapsamında Turkcell Platinum Sahnesi'nde konser verdi.

Bir tütsü yakıp gitarına takarak konsere başlayan Tonne'a, sonraki parçalarda Joseph Pepe Danza ve Netanel Goldberg eşlik etti.

Sevilen eserleri hayranları için çalan müzisyen, "Muhteşem şehir İstanbul'daki bu geceye katıldığınız için teşekkür ederim." dedi.

Bu geceyi sadece bir konser olarak değil daha çok bir yolculuk olarak gördüğünü ifade eden Tonne, "Hayatın her gününde hangi dili konuşur, hangi ülkede yaşarsanız yaşayın, hayatla bir anlaşma yapmak zorundasınız. Bazen güzel olur, bazen zorlu. Bütün spektrumu yaşamak tek bir anda olabilir. Ne gördüğümüze değil müziğin bizi nereye götürdüğüne bakalım." şeklinde konuştu.

İlk albümü "Black and White World"ü 2002'de müzikseverlerle buluşturan Ukraynalı müzisyenin "Dragon of Delight", "13 Songs of Truth", "Internal Flight", "Cosmic Fairytale" ve "Mother of Souls" albümleri bulunuyor.

Farklı ülkeleri gezerek farklı kültürleri araştıran ve bugüne kadar yüzlerce büyük şehir ve küçük yerleşimde gitar çalan Tonne, müziğinde Flamenko, klasik, gypsy, Latin ve elektronik müzik unsurlarından yararlanıyor.

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Caz Festivali Estas Tonne konser Zorlu PSM

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